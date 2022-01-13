Döşemealtı’nda hedef mutlak galibiyet

Hafta sonu deplasmanda oynadığı Alanya Mahmutlarspor deplasmanında 3 puanla dönmeyi başaran Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A takımı, Kaş Kınıkspor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Amatör Ligin 9’ncu haftasında deplasmanda Mahmutlarspor’a konuk olan kırmızısiyahbeyazlı takım zorlu 90 dakikanın sonunda gülen taraf oldu. Cenk Usta’nın attığı golle karşılaşmayı 10 kazanan Döşemealtı takımı bu hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Pazar günü Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde Kaş Kınıkspor’u konuk edecek olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımında hedef mutlak galibiyet. Maç gününe kadar 4 antrenman daha yapacak olan takım, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk hedefini sürdürmek istiyor.
Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol kulübü U18 takımı ise bu hafta sonunu maç yapmadan kapatacak. Namağlup liderliğini sürdüren Döşemealtı’nın genç takımı playoff’a kalmayı garantiledi. Kırmızısiyahbeyazlı takım sezonu yenilgi almadan şampiyonluk kupasıyla kapatarak Playoff’a katılmayı planlıyor.
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