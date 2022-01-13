Sokaktan kedi kulübesi, balkondan koltuk demiri çaldılar



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da sokaktan geri dönüşüm için hurda toplayan şüpheliler, hayvanseverlerin sokak kedileri için yaptığı kulübe ile bir ofisin balkonundan koltuk demiri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da sokaklardan hurda kağıt ve geri dönüşüm malzemesi toplayan şüpheliler, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki bir sokakta hayvanseverler tarafından sokak kedileri için yaptırılan plastik kulübeyi, içinde kediler olmasına rağmen alıp gitti. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir başka hırsızlık olayı ise Eski Lara Yolu'nda yaşandı. Bir ofisin balkonundaki koltuk demirini fark eden kadınlar, etrafı kontrol ettikten sonra duvara atlayıp bahçeye girdi. Balkondaki demir koltuk iskeletini alan şüpheliler kayıplara karıştı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2022-01-13 13:31:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.