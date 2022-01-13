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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Hipodromu 19 Ocak’ta açılıyor

İHA

Antalya Hipodromu 19 Ocak’ta açılıyor

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanan Türkiye’nin 10’ncu hipodromu olan Antalya Hipodromu için geri sayım tamamlandı. 19 Ocak’ta yapılacak ilk koşu ile Hipodrom, resmen açılacak.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı protokol imzalaması ile birlikte hipodromun açılışı ve atların koşulacağı tarih belirlendi.

“Yarış severler heyecanlı”
Açılış için günler öncesinde kente gelen Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı, Türkiye’nin sentetik ve yarı sentetik iki pistine sahip tek hipodromu olan Antalya Hipodromunda bin 104 ahır kapasitesi bulunduğunu açıkladı. Açılış için kentin dört bir yanından yarış severlere ulaşım desteği de sağlanacağı bildirildi.

“At koşacak Döşemealtı kazanacak”
İstanbul'un ardından Döşemealtı’ndaki ikinci sentetik pistin bin 930 metre uzunluğunda olduğunu belirten Antalya Hipodrom Genel Müdürü Murat İşçen, yarı sentetik ikinci pistin ise bin 860 metre uzunluğunda, kum ve elyaf karışımı özel bir yapıya sahip olacağını kaydetti. Atlar için verilecek startla 5 yılın sonunda hipodrom hizmete girmiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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