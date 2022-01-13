KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 10. yılında Muratpaşa’da anıldı Başkan Uysal: “Kıbrıs davası, Kıbrıs Türk’ünün eşit ve özgür yaşama davasıdır”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 10. Yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, “Kıbrıs davası, Kıbrıs Türk’ünün eşit ve özgür yaşama davasıdır. Yaşanan gelişmeler bu davanın önemini azaltmamalıdır” dedi.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 10. yılında, Antalya Muratpaşa’da Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı. Muratpaşa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nce gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Parkta yer alan merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük anıtlarına çelenk sunumuyla başlayan anma töreni saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.



“Asla Unutmayacağız”

Törende konuşan Başkonsolos Topçu, “Hayatını Kıbrıs Türk’ünün bağımsızlığına adamış devlet adamı Rauf Denktaş yaşamı boyunca ana vatan Türkiye’yle birlikte emperyalist güçlere karşı hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesi verdi. Kazandığı bağımsızlık savaşıyla KKTC adına barış, özgürlük ve refah alanı sağladı” diye konuştu. Merhum Dentaş’ın mücadelesini son nefesine kadar sürdürdüğünü belirten Topçu, “Rauf Denktaş’ı asla unutmayacağız. Daima şükran ile anacak ve onun haklı mücadelesinin eseri olan KKTC’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.



“Dikkat ve titizlik göstermemiz lazım”

Kıbrıs davasının Kıbrıs Türk’ünün eşit ve özgür yaşama davası olduğunu belirten Başkan Uysal, “ Yaşanan gelişmeler bu davanın önemini azaltmamalıdır. Gerçek anlamından saptırmamalıdır. Büyük bir dikkat ve titizlik göstermemiz lazım. Dr. Fazıl Küçük ve kurucu cumhurbaşkanımız Av. Rauf Raif Denktaş’ı bütün benliğim, bütün duygu ve düşüncelerimle derin saygı ve ifade etmekte zorlandığım hürmet duygularıyla anıyorum. Ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

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