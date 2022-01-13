Yaz turizminin merkezi Kaş'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Antalya’nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede iki gündür süren aralıklı kar yağışı nedeniyle harekete geçti. Greyder, kepçe gibi iş makineleriyle sahaya inen ekipler, Gömbe başta olmak üzere 10 mahallede karla mücadele çalışması başlattı. Ekiplerin, kapanan Kuruovabeli mevkisi ile bazı yollarda temizleme çalışması yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, mahalle sakinleri de küreklerle yol kenarlarında biriken karları temizlemeye çalıştı. Bölgede kar yağışı sürüyor.

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