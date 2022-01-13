İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’dan üç konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Ocak ayında 3 konser ile Antalyalı müzikseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti Türkü Türkü Türkiye’m Konseri ile 16 Ocak Pazar günü saat 20.00’de AKM Aspendos Salonu’nda konser verecek. Şef Yiğit Aktı yönetiminde Özgün Doğan’ın konuk sanatçı olarak katılacağı konserde Türkiye’nin farklı yörelerinden türküler seslendirilecek.



“Yesari Asım Arsoy anılacak”

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti, Cumhuriyet dönemi klasik Türk müziği bestekarı, söz yazarı ve yorumcusu Yesari Asım Arsoy’u vefatının 30’uncu yıldönümünde unutmadı. 1992 yılında hayata veda eden ünlü bestekar, 19 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de AKM Perge Salonu’nda düzenlenecek konserle anılacak.



“Arsoy’un eserleri seslendirilecek”

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti, Şef Aydemir Tuncer yönetiminde; “Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde”, “Yar saçların lüle lüle”, “Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık”, “Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz” gibi unutulmaz eserlere imza atan ünlü bestekarın eserlerini seslendirecek.



“Yeni yıl konseri”

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Enstrüman Eğitimi Bölümü ile Ses ve Şan Eğitimi Bölümü öğrencileri ise Yeni Yıl Konseri ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. Konser, 24 Ocak Pazartesi saat 19.00’da AKM Perge Salonu’nda düzenlenecek.

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