Türkiye donarken Antalya'da güneşi gören sahile geldi Varyant seyir terası ve sahilde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Ülke genelinde karlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken turizm kenti Antalya’da güneşli havayı görenler sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Tüm Türkiye’de soğuk ve karlı hava etkisini devam ettirirken turizm kenti Antalya’da bir haftadır süren yağışlı hava yerini öğle saatlerinde güneşe bıraktı. Hava sıcaklığının 15 dereceyi gösterdiği kentte, güneşi gören yerli ve yabancılar sahil ve parklara çıktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve varyantta vatandaşların uğrak noktası oldu. Varyanta gelenler Antalya yazılı platformun önünde kar ve sahil manzarasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı vatandaşların ise kumsalda güneşlendiği, sohbete edip vakit geçirdiği görüldü.



"Güneşli havanın tadını çıkarıyoruz"

Sahile gelen Çağlar Erol, bir haftadır evde olduklarını ve güneşle birlikte ailecek dışarı çıktıklarını belirterek, “Hava çok güzeldi. Her sene bu yağmurlar oluyor. Ailecek gezmeye geldik. Sahili de çok seviyoruz, güneşli havanın tadını çıkarıyoruz” dedi.



"Yağmuru da güneşi de güzel"

Antalya’nın hem yağmuru hem güneşi ile çok güzel bir şehir olduğunu belirten Zamina Erol, “Herkes Antalya’ya gelebilir. Birkaç gün güneş var ve dışarıdayız. Hafta sonundaki güneşle daha fazla kişi dışarıda olacaktır” dedi.



"Çok beğendim"

Azerbaycan’dan kızının yanına gelen Svetlana Dadasova , Türkiye’yi çok sevdiklerini ifade ederek, “Antalya’ya çocuklarımız görmeye geldim. Bir kaç gündür yağmur vardı dışarı çıkamadık. Ama damadım beni gezdirmek istedi. İlk kez burayı gördüm ve çok beğendim” diye konuştu.

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