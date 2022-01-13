Manavgat'ta heyelan



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ulukapı ve Karavca mahalleleri arasındaki yolda heyelan ve çökme meydana geldi. Jandarma ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

İlçede 5 gündür etkili olan yağış nedeniyle Karavca ve Ulukapı mahalleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda heyelan ve çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Ulaşım, Külcüler Mahallesi üzerinde sağlanmaya başlandı.

Manavgat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karavca Mahallesi yakınında meydana gelen heyelan nedeniyle Karavca-Ulukapı yolu geçici olarak ulaşıma kapanmıştır. Karavca Mahallesi'ne ulaşım Külcüler Mahallesi üzerinden sağlanmaktadır. Bu yolları kullanacak vatandaşlarımızın, trafik işaret ve yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri rica olunur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-01-13 15:39:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.