Falezlerde gördükleri Akdeniz fokuna ıslıkla seslendiler

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Antalya’da falezlere yakın kısımda yüzen fok balığını görüntüleyen vatandaşlar, ıslık çalarak onun dikkatini çekmeye çalıştı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Kuğulu Park’a gelen vatandaşlar, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokunun falezler kısmında yüzdüğünü görünce cep telefonlarına sarıldı. Kıyıya doğru gelen fok balığı, zaman zaman dibe dalarken, görüntüleri kaydeden vatandaşlar ıslıklarla onun dikkatini çekmeye çalıştı. O anları kaydeden vatandaşlar, "Falezlerde fok balığı, güneşli havanın keyfini çıkartıyor" dedi.

Bir süre yüzen fok, ardından denize dalarak gözlerden kayboldu.

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