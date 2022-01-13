DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı

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Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, toplantı için geldiği Antalya'da konakladığı otelde gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Günaydı'nın, toplantı amacıyla Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otele geldiği belirlendi. Operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günaydı'yı gözaltına aldı. Kastamonu'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Günaydı, kente götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-01-13 16:30:47



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