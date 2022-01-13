Antalya’nın yüksek kesimleri karla kaplandı Büyükşehir ekipleri, kara karşı teyakkuzda

Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Akseki, İbradı gibi yüksek kesimlerde çetin kış şartları hüküm sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi de kırsal hizmetler ekipleriyle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdüğü yüksek bölgelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışıyor. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışına karşı teyakkuzda olan ekipler, kapanan yolları açarak, yolları güvenli hale getiriyor.



“Akseki ve İbradı’da yoğun mesai”

Kırsal mahalleri birbirine bağlayan grup yollarında ulaşımın aksamaması için yoğun şekilde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri özellikle Akseki ve İbradı’da yoğun bir mesai harcıyor. Greyderler ile kar küremesi yapan ekipler, yolları açık tutmak için çabalıyor.



“Alanya’da heyelan”

Yüksek kesimlerde kar, merkezde ise yoğun yağışın etkili olduğu Alanya’da da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışıyor. Yoğun yağış nedeniyle Alanya’nın kuzeyinde yer alan Mahmutseydi Mahallesi’nde heyelan nedeniyle yuvarlanan kayalar tadilat halindeki 3 katlı boş binayı yıktı. Ölü ve yaralanın olmadığı olayda Büyükşehir ekipleri, kapanan mahalle yolunu iş makineleriyle açtı. Ekipler ayrıca Karapınar, İmamlı, Özvadi Uğrak Yayla yolları ve Dikenli Yaylası yollarında kar temizleme çalışması yaptı. Bademağacı yoluna heyelan nedeniyle düşen taşlar temizlendi.



“Karavca grup yolu kapandı”

Manavgat’ta da Karavca Mahallesi grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yolunu açmak için çalışma yaptı. Mahalle sakinleri alternatif olarak DemircilerSaraçlı grup yolunu kullanarak ulaşımlarını sağladı. Manavgat Tepeköy de göçük meydana gelen yolda çalışma başlatıldı.

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