Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: Antalya yağlı güreşin beşiği



Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Şeref Eroğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaretinde, "Başkan olduktan sonra Antalya ilk uğradığım illerden biri oldu. Antalya bizim için çok önemli, yağlı güreşin beşiği konumunda. Türk güreşinde çok ayrı yeri olan bir ilimiz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Antalya'ya gelen TGF Başkanı Şeref Eroğlu, Vali Ersin Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Yazıcı, Başkan Eroğlu'nu makam odasında ağırladı. Başkan Eroğlu ve Vali Yazıcı, hediye takdim ederken, yaklaşık yarım saat sohbet etti. TGF Başkanı Şeref Eroğlu, Vali Yazıcı ile güreş üzerine sohbet ettiklerini dile getirdi.

"ANTALYA YAĞLI GÜREŞİN BEŞİĞİ"

Şeref Eroğlu, "Bugün valimize nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Başkan olduktan sonra Antalya ilk uğradığım illerden biri oldu. Antalya şehri bizim için çok önemli, yağlı güreşin beşiği konumunda. Türk güreşinde çok ayrı yeri olan bir ilimiz. Antalya'ya da gelmişken valimizi ziyaret etmeden gitmek olmazdı. Genelde ata sporu güreş, tarihi sporumuz yağlı güreş üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"YAĞLI GÜREŞLERİ VALİMİZLE İZLEYECEĞİZ"

Yaz aylarında büyük güreş organizasyonları olduğunu belirten Eroğlu, "Antalya'da yaz aylarında Elmalı gibi büyük güreşlerimiz olacak, biz de bunlara iştirak etmeye çalışacağız. Burada gençlerimizin bu sporla tanışması için, ata sporu güreşin gençler arasında yaygınlaştırılması için, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak için spor ve güreş olmazsa olmazımız. İnşallah bu sene yapılacak bütün yağlı güreşlerde sayın valimizle beraber iyi bir izleyici olacağız. Gençlerimizi, şampiyonlarımızı izleyeceğiz, Ali Gürbüzümüzü, İsmail Balabanımızı izleyip keyif alacağız" diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı da TGF Başkanı Şeref Eroğlu ve yanındaki heyete, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şeref Eroğlu ve beraberindekiler detay

-Şeref Eroğlu'nun açıklamaları

-Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Şeref Eroğlu fotoğrafı

-Antalya Valiliği drone ve aktüel dış plan detaylar

-Detaylar

HABER: Adem AKALANKAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA) DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-01-13 16:51:52



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