Emirhan Aydoğan, Aytemiz Alanyaspor'da

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHNA) Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'da oynayan Emirhan Aydoğan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Emirhan Aydoğan, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun katıldığı törende, 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Daha önce Bursaspor'da futbol oynayan Emirhan Aydoğan, bundan sonra Aytemiz Alanyasporumuzun formasını terletecek. Hem camiamıza, hem de Emirhan'a hayırlı olsun. Kulüp olarak ivme kazanan, aşama kaydeden hale geldik. Aramıza hoş geldin. Hedeflerine ulaşacağına ve bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Emirhan Aydoğan ise "Aytemiz Alanyaspor'da olduğum için çok mutluyum. Burası Türkiye'de bilinen bir kulüp. Oyuncuya çok değer verildiğini hissediyorum. Orta ve kısa vadede kendimi gösterip milli takıma gitmek, oradan da ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İmza töreninden
Başkan ve futbolcunun açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-01-13 17:11:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.