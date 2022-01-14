Antalyaspor eksik çalıştı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıkarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Akdeniz ekibinde antrenmana sakatlığı bulunan Harun Alpsoy, Doğukan Nelik, Floranus ve Ufuk Akyol katılmadı.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın sahasında karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde yaptığı antrenmanla devam etti. Giresunspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda attığı kafa golünde burnu kırılan Naldo’nun yüzünde maske ile antrenmanlara katıldığı görüldü. Defansın tecrübeli isminin Fenerbahçe karşılaşmasında yüzünde maske ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Harun Alpsoy, Doğukan Nelik, Floranus ve Ufuk Akyol katılmadı.

Kırmızıbeyazlılar akşam 17.00’da yapacağı antrenmanları hazırlıklarını tamamlayacak.

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