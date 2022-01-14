5 yıldızlı otelin marangoz atölyesi alevlere teslim oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin marangoz atölyesinde meydana gelen yangın büyük maddi zarara neden oldu.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde bulunan bir otelin marangoz atölyesinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında 3 bin metrekarelik atölyede bulunan makineler ile çok sayıda kereste malzemesi zarar görürken, depo kullanılamaz hale geldi.

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