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CW Enerji, tekstil firmasına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu

İHA

CW Enerji, tekstil firmasına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu

CW Enerji, İnegöl’de faaliyet gösteren bir tekstil firması ile iş birliği yaptı ve firmanın çatısına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, güneşten gelen ışınların herhangi bir zararlı gaz salınımı gerçekleştirmediği için sağlıklı şekilde ve güvenli enerji potansiyeli oluşturduğunu söyledi. Güneş enerjisinin, özellikle doğaya zarar vermeyen ve yenilenebilir enerji kaynağı olması ile her açıdan geleceğe ışık tutan önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Yılmaz, “Güneş enerjisinin kullanım alanları çok fazladır ve her geçen gün artmaktadır. Güneş enerjisi ekonomik olması, dış kaynaklara bağımlı olmaması, çevresel açıdan temiz olması, elektriğe gelen zamlardan etkilenmemesi ve en önemlisi tükenmeyen bir kaynak olması gibi nedenlerle oldukça avantajlıdır” dedi.
Güneş enerjisinin, fosil yakıt piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarından uzak bir şekilde enerji sağlayabildiğine dikkat çeken Yılmaz, sanayicilerin de avantajları nedeniyle güneş enerjisine ilgisinin gün geçtikçe arttığını kaydetti.

“Güneş enerjisinin yaygınlaşması adına çalışmalara devam”
Güneş enerjisinin yaygınlaşması adına çalışmalarına devam ettiklerini ve Türkiye’nin her yerinde projeler ürettiklerini dile getiren Yılmaz, “İnegöl’de faaliyet gösteren Aserler Tekstil firması ile de el sıkıştık ve firmanın çatısına 409 kWp gücünde güneş enerji santralinin anahtar teslim kurulumunu tamamladık. Bu projede, 450 Wp gücünde 910 adet güneş paneli kullanıldı. Firma güneş enerji santrali ile artık hem kendi elektriğini üretebilecek hem de fazlasını satabilecek” diye konuştu.
Bugüne kadar birçok firmanın kendi enerjisini üretmesine öncülük ettiklerini belirten Yılmaz, bundan sonra da firmaları güneş enerji santrali ile donatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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