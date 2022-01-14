Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrol esnasında bir yolcunun uyuşturucu madde kullanmaktan kayıtlı olduğu belirlendi. Şahsın üzerinde uyuşturucu madde arama köpeğinin yaptığı aramada, 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesi, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı önü D400 karayolunda bir Seyahat firmasına ait otobüste yapılan kimlik kontrolünde otobüste yolcu olarak bulunan İ.M. isimli şahsın uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili kaydının olduğu tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan aramada şahsa ait cekette yaklaşık 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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