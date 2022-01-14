Bagajda taşınan üzeri kirli işçiyle ilgili yeni görüntüler Üzeri kirli olduğu için bagajda taşınan işçi yapı markette ayağına küçük gelen ayakkabılarını değiştirdi Firma sahibinin ayakkabı aldığı ve yarım saat sonra bagajda işçiyle birlikte yeniden geldiği anlar da kaydedildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat işleri yapan taşeron bir firmanın sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi koltuk yerine bagajda taşıdı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından önce firma sahibinin ayakkabıyı aldığı, ardından işçinin yapı market içinde ayakkabısını değiştirdiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Vicdanları sızlatan olay geçtiğimiz günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Ayakkabıyı aldıktan yaklaşık yarım saat sonra bu defa işçi ile birlikte yapı markete geldi. Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.

Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, akrabası olan işçinin kendi isteğiyle şakalaşmak maksadıyla bagaja bindiğini iddia etti.

İşçinin bagaja binmesi, yapı market önünde bagajdan inmesi görüntülerinin ardından, ayağına küçük gelen ayakkabıları değiştirdiği anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde firma sahibi olduğu iddia dilen kişinin olayın yaşandığı gün yapı markete gelip ayakkabı ve yanında aldığı malzemeleri aracın bagajına koyup gitmesinin ardından yaklaşık yarım saat sonra yapı marketin önüne yeniden geldi. Elinde ayakkabı kutusuyla bagajdan inip yapı markete giren işçi, elindeki ayakkabıyı işyeri sahibinin getirdiği yani ayakkabıyla deneyip değiştirdikten sonra ayrılması kayıtlara geçti. Yeniden kendisini bekleyen otomobilin bagajına giren işçi, bagajı kapatamayınca yine işleri sahibi tarafından bagajın kapatılması da kayıtlara girdi.

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