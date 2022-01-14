Alanya Belediyesi’nden öğrencilere diyetisyen ve psikolog desteği

Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan kız öğrencilere yönelik diyetisyen ve psikolog tarafından seminer verildi.

Alanya Belediyesi Diyetisyeni Şule Yavuz Demir ve Alanya Belediyesi Psikoloğu Esra Yemez, çocuklara seminer verirken onların merak ettikleri konulara ilişkinde sorularını cevapladılar.



“Öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor”

Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu, merkeze uzak mahallelerdeki ortaöğretim dengindeki kız öğrencilerin sadece barınma sorununa sağladığı çözümle değil, etüt ders çalışma odası, 24 saat sıcak su, ısınma, yemek, bilgisayar odası, spor salonları, güvenlik ve ücretsiz okul servisi gibi öğrencilerin bütün sorunlarına hitap eden birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca öğrencilere psikoloji ve diyetisyen eğitimleri de verilerek motivasyonları yüksek tutuluyor.



“Öğrencilere doğru beslenmeyi anlattı”

Alanya Belediyesi Diyetisyeni Şule Yavuz Demir, Oba Kız Öğrenci Yurdu’ndaki kız öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği seminerde sağlıklı beslenmenin tanımı, yanlış uygulanan diyetler, gelişme dönemlerine özgü beslenme şekli konularında bilgiler aktarırken, öğrencilere ileriki yaşlarda sağlıklı olmanın şu anki doğru beslenme ile doğrudan ilişkisi olduğunu ve bu yaş döneminin çok önemli olduğunu vurguladı.



“İçinizdeki enerjiye güvenin”

Alanya Belediyesi Psikoloğu Esra Yemez kız öğrencilere iletişim, toplu yaşam kuralları, motivasyon, dikkat konsantrasyon, yaşa bağlı ruhsal değişimler konularını aktardı. Psikolog Yemez, “Adım adım ilerlediğiniz bu yolda kararlı bir şekilde çalışmalarınıza devam ettiğiniz taktirde başarı sizi bulacaktır. Kendinize inanın içinizdeki enerjiye güvenin” dedi.

Alanya Belediyesi Diyetisyeni Şule Yavuz Demir ve Alanya Belediyesi Psikoloğu Esra Yemez, öğrencilerin her ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını belirterek periyodik olarak eğitim ve seminerlere devam edeceklerini söylediler.

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