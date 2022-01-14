Hayati İnanç, Kepezlilerle buluşacak

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Kepez Belediyesi, bir özel okul ve bir özel eğitim derneği işbirliği ile HukukçuYazar Hayati İnanç’ı 19 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da Mimar Sinan Kongre Merkezinde sevenleriyle buluşturacak.

Kepez Belediyesi Mimar Sinan Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Can Veren Pervaneler ‘Hayata Şiirden Bakmak’ konulu söyleyişi de Hayati İnanç, Divan Edebiyatı şiirleri ile güncel sorunlarına çözüm önerileri sunacak. Can Veren Pervaneler ‘Hayata Şiirden Bakma konulu söyleyişi Hayati İnanç sunumuyla, 19 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da Mimar Sinan Kongre Merkezinde Kepezlilerle buluşacak.

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