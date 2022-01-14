Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma desteği

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Antalya'nın Akseki ve Korkuteli ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri yardım etti.

Akseki ilçesinde AntalyaKonya yolu Alacabel mevkii ile AksekiBeyşehir yolunda yer yer 50 santimetreye ulaşan kar nedeniyle yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takıldı. Cevizli ve Günyaka mahalle okullarında mahsur kalan öğrenciler de jandarma ekiplerince evlerine ulaştırıldı.

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