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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uysal, görme engellilerle buluştu

İHA

Başkan Uysal, görme engellilerle buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Altı Nokta Körler Derneği ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleriyle buluştuğu kahvaltıda “Sizlerin ulaşılabilir, erişilebilir kent yapısı içinde olmanız, kenti paylaşıyor olmanız için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz” dedi.
Başkan Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de Altı Nokta Körler Derneği ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda, şube başkanları Rahim Ezgi ve Oğuz Özdemir de yer aldı.

“Her zaman olduğu gibi telefonunun ucundayım”
Ümit Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa’da herkesin birbirini anladığı, insanların “Burada yaşamaktan mutluyum” dediği bir kent hayatını oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Bunun aynı zamanda hiç bitmeyecek bir çalışma olduğunu belirten Başkan Uysal, “Sizlerin ulaşılabilir, erişilebilir kent yapısı içinde olmanız, kenti paylaşıyor olmanız için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Turunç Masa’mız özellikle pozitif ayrımcılık gerektiren durumlarda oldukça hassas. 24 saat, çağrı merkeziyle Turunç Masamız üzerinden belediyemize ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi can cana, kenetlenmiş, dayanışmamızı her gün biraz daha pekiştirerek yaşamak bizim temel duruşumuz. Her zaman olduğum gibi telefonun ucundayım” diye konuştu.

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