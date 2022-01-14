Gazipaşa’da uyuşturucu tacirine operasyon

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahsa operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 kilogram kubar esrar ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü Narkotik Köpek Unsuru, Gazipaşa İsth.Ks.,

Gazipaşa JASAT, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, İnal Mahallesi, Araplar mevkiinde, Y.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yaptığı ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, bahse konu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kilogram Gram kubar esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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