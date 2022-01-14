ATB, ABB Meclisi'nde üyelere 150 buket dağıttı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) 6. Meslek Komitesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, ABB meclisi üyelerine Antalya'da kesme çiçeğe farkındalık oluşturmak için 150 buket dağıttı.

ATB 6. Meslek Komitesi, kesme çiçeğin merkezi Antalya'da 'çiçek farkındalığı' oluşturmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis Toplantısı'nda üyelere üzerinde 'Vazonuzdan çiçek kalbinizden sevgi eksik olmasın' yazılı 150 buket dağıttı. Yerel yönetimlerin çiçeğe olan ilgisinin arttırılması, demir çelenk yerine çiçek çelenkleri kullanılması ve bağışlarda çiçeğin alternatif olarak sunulmaması için komite tarafından Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Deniz Filiz'e bilgi verildi.



"Kesme çiçeğin yüzde 48'i Antalya'dan çıkıyor"

Türkiye’de kesme çiçeğin yüzde 48’inin Antalya'da üretildiğini belirten komite üyeleri, çiçeğin kent yaşamında daha çok var olması için çalışmalarını devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.