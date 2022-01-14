Antalya’da 106 polisten eş zamanlı aranan şahıs operasyonu Çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da 106 polisten eş zamanlı aranan şahıs operasyonu Çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı

İHA

Antalya’da 106 polisten eş zamanlı aranan şahıs operasyonu Çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı

Antalya’da 41 ekip 106 polisin katılımı ile aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranması bulunan 34 şahıs yakalandı.
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 14 Ocak Cuma günü, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 41 ekip ve 106 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak silahla tehdit, hakaret suçlarından arananların bulunduğu 34 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATB, ABB Meclisi'nde üyelere 150 buket dağıttı
YEREL HABERLER ATB, ABB Meclisi'nde üyelere 150 buket dağıttı
Konyaaltı’nda sokak hayvanları için 2021 yılında 23 ton mama dağıtıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda sokak hayvanları için 2021 yılında 23 ...
ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ağırladı
YEREL HABERLER ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ...
Gazipaşa’da uyuşturucu tacirine operasyon
YEREL HABERLER Gazipaşa’da uyuşturucu tacirine operasyon
Toroslar'da kar ve heyelanla mücadele
YEREL HABERLER Toroslar'da kar ve heyelanla mücadele
Japon öğretim üyesi Mavi Ev’de origami eğitimi verdi
YEREL HABERLER Japon öğretim üyesi Mavi Ev’de origami eğitimi verdi
Antalya'nın ilk kalp nakilli hastası 'Ölüme gidiyorsun' diyenlere inat kalp nakli oldu, 24 yıldır yaşıyor Emekli ev hanımı 52 yaşındaki Hamide Akman'a, 24 yıl önce, 24 yaşındaki genç bir kızın kalbi nakledildi ‘Sen ölüme gidiyorsun, denemeye gidiyorsun, bak hiç nakil olan var mı” sözlerine inat nakil olan Akman, 24 yıldır yaşıyor Türkiye'nin kalp naklinden sonra en uzun yaşayan kişilerinden olan Hamide Akman: "Naklin ardından çalıştım emekli oldum, ehliyet aldım, araç kullanıyorum, günlük her işimi yapıyorum" "'Duyguların değişti mi, hislerin değişti mi' soruları soruyorlar" "Benim ve kızımın da organ bağışı vasiyet kartı var"
YEREL HABERLER Antalya'nın ilk kalp nakilli hastası 'Ölüme ...
(Düzeltme) Çılgın fenomen buz tutan Zernek Baraj Gölü’ne daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi İklim değişikliğine dikkat çekmek için Zernek Baraj Gölü’nün buzlarını baltayla parçalayan ünlü fenomen, eksi 20 derece soğukta göle dalış yaptı Hipotermi tehlikesi geçiren fenomenin o anları drone ve su altı kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Çılgın fenomen buz tutan Zernek Baraj ...
Çılgın fenomen buz tutan Van Gölü’ne daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi İklim değişikliğine dikkat çekmek için Van Gölü’nün buzlarını baltayla parçalayan ünlü fenomen, eksi 20 derece soğukta göle dalış yaptı Hipotermi tehlikesi geçiren fenomenin o anları drone ve su altı kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Çılgın fenomen buz tutan Van Gölü’ne daldı, hipotermi ...
Başkan Uysal, görme engellilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, görme engellilerle buluştu
Şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Alanya sahilleri atıklarla doldu Belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik başlattı
YEREL HABERLER Şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Alanya ...
Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma desteği
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma ...
Hayati İnanç, Kepezlilerle buluşacak
YEREL HABERLER Hayati İnanç, Kepezlilerle buluşacak
Alanya Belediyesi’nden öğrencilere diyetisyen ve psikolog desteği
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden öğrencilere diyetisyen ve ...
Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin ...
Lüks dubleks villanın ikinci katı alevlere teslim oldu İnşaatı son aşamaya gelen villa alev alev yandı
YEREL HABERLER Lüks dubleks villanın ikinci katı alevlere teslim ...
Antalya’da 2021 yılında yabancılara 12 bin 384 konut satıldı
YEREL HABERLER Antalya’da 2021 yılında yabancılara 12 bin 384 konut ...
Bagajda taşınan üzeri kirli işçiyle ilgili yeni görüntüler Üzeri kirli olduğu için bagajda taşınan işçi yapı markette ayağına küçük gelen ayakkabılarını değiştirdi Firma sahibinin ayakkabı aldığı ve yarım saat sonra bagajda işçiyle birlikte yeniden geldiği anlar da kaydedildi
YEREL HABERLER Bagajda taşınan üzeri kirli işçiyle ilgili yeni ...
Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi
CW Enerji, tekstil firmasına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu
YEREL HABERLER CW Enerji, tekstil firmasına 409 kWp gücünde güneş ...
5 yıldızlı otelin marangoz atölyesi alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelin marangoz atölyesi alevlere teslim ...
Antalyaspor eksik çalıştı
YEREL HABERLER Antalyaspor eksik çalıştı
Döşemealtı Belediyesi personeline ‘Kalite Yönetim Eğitimi’
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi personeline ‘Kalite Yönetim ...
Otomobile çarpan motosiklet parçalandı, sürücüsü metrelerce savruldu: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosiklet parçalandı, sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.