2021'de sıcaklık, 9 ayda saptı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin güneyindeki orman yangınları, kuzeyindeki sel felaketleri başta olmak üzere birçok doğal afetin yaşandığı 2021 yılında, iklim değişikliği, hava sıcaklıklarında da etkisini gösterdi. 2021 yılının 9 ayındaki sıcaklıklarda normaline göre artış kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Aralık ortalama sıcaklıkların 1981-2010 normallerine göre kıyaslandığı raporu yayımlandı. Raporda, 2021 yılının 12 ayının hem 2020'ye, hem de normaline göre sıcaklık farklarına yer verildi.

Meteoroloji'nin 2021 yılı aralık ayı sıcaklık analizleri raporuna göre, ortalama sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde ve tüm kıyı kesimlerinde, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde, İzmir, Ödemiş, Isparta, Alanya, Osmaniye, Eğirdir, Acıpayam, Elmalı, Demre, Kırıkkale, Polatlı, Erciş ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde geçti. Sadece Bitlis çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında oldu.

2 AYDA DÜŞÜŞ, 9 AYDA ARTIŞ

2021 yılında aylara göre sıcaklık değerlendirmesine bakıldığında, sadece mart ve ekim aylarında normallere göre düşüş yaşanırken, 1 ay aynı düzeyde gerçekleşti. Diğer 9 aydaki sıcaklıkların ise arttığı gözlendi. 1981-2010 değerlendirmesinde ocak ayı normaline göre 2,7 derece, 2020 yılında 3,3 derece olurken, 2021'de 5,4 derece ortalama sıcaklığa ulaşarak, 2020'ye göre 2,1 derece, uzun yıllar ortalamasına göre 2,7 derece yükseldi. Şubat ayı normaline göre 3,4 derece, 2020 yılında 4,9 derece olurken, 2021'de 6,2 derece ortalama sıcaklığa ulaştı. Şubat'ta sıcaklıklar 2020'ye göre 1,3 derece, uzun yıllar ortalamasına göre 2,8 derece arttı. Mart ayı normaline göre 7,1 derece, 2020 yılında 9,5 derece iken, 2021'de 7 derece ortalama sıcaklık yaşandı. Mart'ta sıcaklıklar 2020'ye göre 2,5 derece, uzun yıllar ortalamasına göre 0,1 derece düştü. Nisan ayı normaline göre ve 2020'de 12,1 derece iken, 2021'de 13,4 dereceye ulaştı. Hem uzun yıllar ortalaması hem de 2020'ye göre nisan ayı ortalama sıcaklığı 1,3 derece yükseldi. Mayıs ayı normaline göre 16,7 derece, 2020'de 17,6 derece oldu. 2021'de 19,3 derece ortalama sıcaklık, 2020'ye göre 1,7 derece, uzun yıllar ortalamasına göre 2,6 derece arttı.

Haziran ayı normaline göre 21,3 derece, 2020'de 21,7 dereceyken, 2021'de 21,8 derece ortalama sıcaklığa yükseldi. 2020'ye göre 0,1 derece, uzun yıllar ortalamasına göre 0,5 derece daha sıcak geçti. Temmuz ayı normaline göre 24,5 derece, 2020'de 25,9 derece olurken, 2021'de ortalama sıcaklık 26,3 derece ölçüldü. 2020'ye göre 0,4 derece, uzun yıllar ortalamasına göre 1,8 derece artış oldu. Ağustos ayı normaline göre 24,5 derece, 2020'de 25,2 dereceyken, 2021'de ortalama sıcaklık 26 dereceye çıktı. 2020'ye göre 0,8 derece, uzun yıllar ortalamasına göre 1,5 derece yükseldi. Eylül ayı normaline göre 20,5 derece, 2020'de 23,9 derece iken, 2021'de 20,5 derece oldu. Eylül'de sıcaklıklar 2020'ye göre 3,4 derece düşerken, uzun yıllar ortalamasına göre aynı düzeyde yaşandı. Ekim'de normaline göre 15,2 derece, 2020'de 18,4 derece ölçülen ortalama sıcaklık, 2021'de 15,1 derece gerçekleşti. 2020'ye göre 3,3 derece, uzun yıllar ortalamasına göre de 0,1 derece düştü. Kasım ayı normaline göre 8,9 derece, 2020'de 9,6 derece iken, 2021'de 11,4 dereceye çıktı. 2020'ye göre 1,8 derece, uzun yıllar ortalamasına göre de 2,5 derece daha sıcak geçti. Aralık ayında ise normaline göre 4,6 derece, 2020'de 7,2 derece ölçülen ortalama sıcaklık, 2021'de 6 derece yaşandı. 2020'ye göre 1,2 derece azalırken, uzun yıllar ortalamasının ise 1,4 derece üstünde çıktı. 2021 yılı Aralık ayı, son 51 yılın en sıcak 10'uncu Aralık ayı olarak gerçekleşti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-01-14 17:19:24



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