Markette 7 milyon TL’lik kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’da işlettiği markette yaklaşık 7 milyon TL değerinde reçetesiz ilaç, sigara tütünü, makaron ve kaçak sigara ele geçirilen yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu M.E.O.'nün,marketinde uyuşturucu madde ve kaçak sigara sattığı ihbarı alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şahsın işlettiği market ile ev ve eklentilerinde yapılan aramada 66 adet captagon sentetik uyuşturucu hap, bin 126 paket kaçak sigara, 682 kutu reçetesiz tıbbi ilaç, 6 bin 20 adet sigara tütünü doldurulmuş makaron, 70 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış açıkta nargile ve sigara tütünü ele geçirildi. Şüpheli M.E.O. gözaltına alındı.

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