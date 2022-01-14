Başkan Topaloğlu, öğrencilerle beraber Tahtalı Dağı’na çıktı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde eğitim alan öğrencilere motivasyon artırımı etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan Başkan Topaloğlu, kurs öğretmenleri ve öğrenciler, yaklaşık 12 dakikalık teleferik yolculuğunun ardından 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesine ulaştı. Zirvede karla karşılaşan öğrenciler soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendi ve Kemer manzarasını izledi ve sucuk ekmek yedi.



“Eğitim varsa gelecek var”

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kurs merkezinde eğitim alan 293 öğrenciyi stres atmaları için Tahtalı Dağı’nın zirvesine gezi düzenlediklerini söyledi. Öğrencilerin derslerden biraz sıyrılıp motivasyonlarını artırmaları ve enerjilerini atmalarını istediklerini ifade eden Topaloğlu, “Güzel bir gün oldu. Öğrencilerimizle keyifli vakit geçirdik. Daha sonra da öğrencilerimizi Antalya Akvaryum’a götüreceğiz. Eğitim varsa gelecek var demeye devam edeceğiz” diye konuştu.



“Güzel bir moral oldu”

Kurs Müdürü Suat Göv, Başkan Topaloğlu’nun öğrencilere daha önce kurs merkezinin bahçesinde mangal partisi verdiğini hatırlatarak, “Başkanımızın öğrencilere verdiği önem zaten belli. Bugün de motivasyonlarını artırmak adına Tahtalı Dağı’na geldik. Öğrencilere güzel bir moral oldu” şeklinde konuştu.

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