Hırsızlık için trafoya girdiği iddia edilen şüpheli akıma kapıldı

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, hırsızlık amacıyla trafoya girdiği iddia edilen M.A. (32), akıma kapıldı. M.A., hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Trafoya giren kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, trafo içinden kendi imkanlarıyla çıkan M.A'yı yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. M.A'nın, trafoya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-01-14 20:52:08
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