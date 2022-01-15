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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ’DE Akademiik Biniş töreni

İHA

ALKÜ’DE Akademiik Biniş töreni

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2021 yılında akademik olarak yükselmeye hak kazanan öğretim üyeleri için “Akademik Biniş Töreni” düzenledi.
Konaklı Kongre Merkezi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen törene ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Dr. Erdoğan Aslan ve Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir ile dekanlar, akademisyenler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı ile başlayan tören, müzik dinletisi ile devam etti. Ardından 17 profesör, 30 doçent ve 23 doktor öğretim üyesi toplamda 70 akademisyenin, akademik olarak unvanlarını yükseltmeye hak kazandıkları törenin açılış konuşmasını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından ilk olarak Rektör Kalan “En etkili bilim insanları” listesine giren öğretim üyelerine takdir belgesi takdim etti. Akabinde Rektör Kalan, unvan olarak yükselen akademisyenlere cübbelerini giydirdi.
Bilime ve bilim insanının önemine değinen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan; “Bugün burada, Bilimsel çalışmalar neticesinde bir üst kadro ve unvana terfi eden akademisyenlerimiz için düzenlediğimiz biniş törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Geleneksel hale dönüştürdüğümüz biniş törenlerinden bir yenisinde daha yine birlikteyiz. Biniş giyecek öğretim üyelerimizin heyecanlarını yürekten paylaşıyorum” diyerek sözlerine başladı. “Ömrünü bilime ve insanlığa adayan öğretim üyelerimizi bugüne kadar bilime yapmış olduğu katkılardan dolayı Ülkemiz ve Üniversitemiz adına tebrik ediyorum” sözleriyle konuşmasına devam eden Rektör Kalan, Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava aracı olan Bayraktar TB2 ile yerli aşı TÜRKOVAC’a değindi. Rektör Kalan, “Son dönemde, ülkemizin tıp ve teknoloji alanlarında attığı adımların birçoğunun alt yapısında bilimsel çalışmalar mevcuttur. Bugün, Ülkemizin geliştirdiği insansız hava aracı olan Bayraktar TB2 müthiş bir mühendislik örneğidir. Ülkemizin bilim insanları tarafından geliştirilen TÜRKOVAC aşısı mükemmel bir bilimsel çalışmanın örneğidir. Bugün dünyanın yarısının kullandığı bazı aşılarda ve tedavilerde Türk Bilim İnsanlarının imzası vardır. En son teknoloji ile üretilmesi planlanan Türkiye’nin yerli otomobilinde kullanılan teknolojilerin hepsinde bilim insanlarının katkısı bulunmaktadır” dedi.

"Akademik atama kriterlerini düzenledik"
Konuşmasında, ALKÜ’nün bilimsel çalışmalarını artırmak, teşvik etmek ve desteklemek için Akademik Atama Kriterlerini yönetim olarak yeni bir düzenleme getirdiklerini ifade eden Rektör Kalan, “Üniversitemizde bilimsel projelerin artırılması adına çalışmalarımız hızlandırdık. Rektörlük görevimiz döneminde birçok bilimsel projeyi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü aracılığı ile destekledik. Bunun yanında 20212022 Eğitim Öğretim döneminde Doktora ve Yüksek Lisans katkılarını iki katına çıkararak, yeni bilim insanların yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Projelere değindi
Göreve başladığı 2019 yılı Eylül ayından bu yana gerçekleştirilen projelerden bazılarına değinerek kısaca özetleyen Rektör Kalan, bunları şu şekilde sıraladı: “ALKÜ Abdurrahman Nimet Alaattinoğlu Cami ile ALKÜ Uygulama Anaokulu ve Ofislerini tamamladık. Üniversitemiz giriş kapısını kullanıma açtık. Konaklı Kongre Merkezini, ALTSO’nun desteği ile Diş Hekimliği Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin hizmetine açtık. Kestel Yerleşkemizin 40 bin metre karelik sosyal donatı alanlarının 30 bin metre karesini tamamladık. Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma merkezi bünyesinde Alanya Belediyesi tarafından eksikleri 9 farklı proje ile giderdik. ALKÜ Teknoloji Transfer Ofisini kurduk. Üniversitemiz bünyesinde “Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni” kurduk “dedi.
Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezimizi kurarak, sağlık turizmi noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Rektör Kalan konuşmasına; “ Akademik Yazım Koordinatörlüğü’nü oluşturduk, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yayınları adı altında yayın evimizi kurduk. Alanya’mıza, Kent Arşivi ile Alanya Kitaplığını kazandırarak kültürel çalışmalara katkı sunduk. Merkezi derslik inşaatımızın yapımına hızla devam ediyoruz. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasıyla Üniversite Hastanesinin kurulması noktasında önemli adım attık. Cikcilli Yerleşkemizde saha tanzim alanlarını bitirmek üzereyiz ve kısa sürede Spor Kompleksinin yapımı için ihalemizi yapacağız. Üniversitemiz Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Alanya'da tropikal meyve yetiştiriciliği konusunda yöre üreticilerine katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, kahve tohumları ile çimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, bu çalışmalar doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı ortaklıklara imza atmaktadır.” sözleriyle devam etti.

"ALKÜ, bulunduğu bölgeye ışık tutuyor"
ALKÜ BULUNDUĞU BÖLGEYE IŞIK TUTUYOR
Konuşmasının devamında, ALKÜ’nün bulunduğu bölgeye düzenlenen sempozyum ve bilimsel kongreler ile önemli katkılar sağladığına da değinen Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Özellikle 2021 yılında düzenlediğimiz ve kamu oyununda yakından takip ettiği, “Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” ve “Tarihte Akseki, Akseki'de Tarih” Sempozyumları bölgemiz tarihinin öne çıkabilmesi açısından çok kıymetli etkinlikler olmuştur” dedi. Konuşmasının sonunda Üniversite olarak elde edilen başarı ve ödüllerden bahseden Rektör Kalan, “Başarılarımızın ileride katlanarak büyümesi için elimizden gelen gayreti her zaman göstermeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerine son verdi. Program toplu olarak çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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