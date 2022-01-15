Süt kamyonu kanala devrildi, 7 ton süt döküldü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde tankların bulunduğu süt toplama kamyonu sulama kanalına devrildi. Kazada, tanklardan dökülen 7 ton süt telef oldu.

Kaza, Yeniköy istikametinden Şişeler istikametine seyir halindeki Mehmet Ay’ın kullandığı 07 MAY 81 plakalı kamyonun, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yol kenarında bulunan sulama kanalına devrilmesi sonucunda meydana geldi. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada, kamyonun üzerindeki süt tankında bulunan 15 ton sütün 7 tonu döküldü.

Öte yandan, kamyonun devrildiği yerdeki bahçenin tel çitleri ile portakal ve zeytin ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.

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