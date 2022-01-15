Antalya'da vatandaşlar bozulan yolları imece usulü ile yapıyor "Belediyeden destek gelmedi" deyip imece usulü işe koyuldular Kepçe ile önce yollara şarampol açtılar ardından, yolun su biriken çukur bölümlerini doldurdular

Antalya’nın Kumluca ilçesinde sağanak yağmurlar nedeniyle bozulan yollar mahalle sakinleri tarafından imece usulü ile tamir ediliyor. Belediyeyi ve muhtarı defalarca aradıklarına rağmen yardım görmediklerini söyleyen vatandaşlar iş makineleriyle yollara toprak döküyor.

İlçeye bağlı Karacaören Mahallesi Veliler ve Musalar mevkiinde yaklaşık 1 aydır belirli aralıklarla yağan sağanak yağmurlar zaman, zaman şiddetini arttırınca, dereler taştı, yamaçlardan kayak topraklar evlerin üzerine geldi. Yollarda bulunan büzler tıkandı, şarampoller bozuldu. Yollar dere yatağına döndü. Belediyeden tüm taleplerine rağmen destek göremediklerini iddia eden mahalle sakinleri, traktörü bulunan tanıdıklarından, yardım istediler. Bugün sabah saatlerinde bozulan yollarını tamir etmek için kepçe ve traktörlerle çalışmaya başladılar. Kepçe ile önce yollara şarampol açtılar. Ardından, yolun su biriken çukur bölümlerini doldurdular. Heyelan yaşanan alanlardaki molozları kepçe ve traktör yardımı ile aldılar. Çamurlu toprakları alarak dere kenarına götürüp döktüler. Vatandaşlar yaşadıkları durumla ilgili Kumluca Belediyesinden ve mahalle muhtarından yardım istediklerini ancak taleplerinin yerine getirilmediğini söylediler.



“İmece usulü yapmaya arar verdik yollarımızı”

Mahalle sakini Yusuf Uysal, “Yağmur çok yağdığı için yollarımız bozuldu. Kumluca Belediyesine söyledik. Bir türlü gelmediler. Bir iki aydır söylüyoruz gelmiyorlar. Muhtar’a da söyledik. Gelen giden yok. Sonunda kendi imkânlarımızla kepçe bulduk. Traktör bulduk. İmece usulü yapmaya arar verdik yollarımızı. Büzler kapandı. Büzler kapanınca şarampoller de bozuldu. Yolar dere haline döndü” dedi.

Evinin yanında bulunan tepeden evinin üstüne molozlar kayan Hüseyin Uysal ise; “ Yağmur çok yağdı. Evimin arkasındaki tepe evimin yan tarafına göçtü. İlgilenilmesini bekliyorum. Kayan toprağın altında bir sürü malzemem kaldı. Dinamolarım, damlama malzemelerim, kaslarım daha bir sürü malzemem toprak altında kaldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.