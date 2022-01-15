Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 8 gram eroin çıktı

Antalya’nın İbradı İlçesi’nde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan şahsın üzerinde 8 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki 23. JASAT Tim Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Derebucakİbradı Yolunda devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan İ.A. isimli şahsın üzerinde 8 gr eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi. Uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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