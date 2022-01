Kuş cenneti ve caretta caretta yuvalama alanı sahilde 'çim' tartışması

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesi Boğazkent turizm bölgesinde belediyenin futbol sahalarını kaldırıp halk plajı olarak hizmete açtığı sahilin çimlendirilmesine, doğaseverler karşı çıktı. Kumsalın hem kuş cenneti hem caretta caretta yuvalama alanı olduğunu belirten çevreciler, doğal alanın yok edildiğini kaydetti. Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise, "Yasaya aykırı bir şey varsa gerekirse kaldırırız" dedi.

Serik Belediyesi tarafından 2-3 sene öncesine kadar futbol sahaları da bulunan Boğazkent Halk Plajı'nda, önceki yıl sahalar kaldırılarak yerine bir kısmı çimlendirilen yeni bir halk plajı yapıldı. Serikliler ve dışarıdan tatile gelenlerin denize girebildiği halk plajına dönüştürülen sahilde, karavan tatilcileri için de park alanı bulunuyor. Ancak kumsalın çim alana dönüştürülmesi, tepki gördü. Kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun, bölgenin hem kuş cenneti hem de nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğunu belirterek, bölgede 12-13 yıldır kuş gözlemleri yaptıklarını, her gidişte en az 500 fotoğraf çektiğini söyledi.

'ÇİMLER AKŞAMA KADAR SULANIYOR'

Kumluk habitata çim ekmenin, kumsalın doğal bitki örtüsünü bozduğunu belirtip tepki gösteren Coşkun, "Deniz kenarında kumluk alanı bozup, çim ve palmiye ekmek nedir, aklım almıyor. Kumluk alandaki bitki habitatını yok edip fıskiyeyle sabahtan akşama suluyorlar. Özellikle çöl kuşlarının uğrak yeriydi, tamamen kaybettik. Carettasız, ötleğensiz, kuyrukkakansız sahiller daha değerli. Bol suya ihtiyaç duyan çimler daha değerli" diye konuştu.

235 KUŞ TÜRÜ KAYDEDİLMİŞ

Türkiye'de sadece 4 kaydı bulunan 'keşiş kuyrukkakanı' kuşunun 2'nci fotoğrafının bu kumsalda çekildiğini belirten Coşkun, "Boğazkent, Antalya'nın en fazla kuş görülen alanı ve 235 tür görülmüş. Çöl ötleğeni ve çöl kuyrukkakanını her sene burada görüyorduk. Çöl ötleğeni kumluk alandaki çalılıklar içinde besleniyordu. Sahil bozularak çöl ötleğeni, çöl kuyrukkakanı, keşiş kuyrukkakanı, Kıbrıs ötleğeni, çöl koşarı gibi türlerin görüldüğü alan yok oldu" dedi.

'YABAN HAYATI KİMİN UMURUNDA'

Halkın çim ve mangal yapmak istediğini, yaban hayatının ise kimsenin umurunda olmadığını dile getiren Coşkun, "Tanık olmak çok üzüyor. 2015 yılında yine buraya geldiğimde karşıma bir afiş çıktı. Önceki belediye başkanına buranın biyoçeşitlilik ve ekoturizm altında başka bir boyut kazandırılabileceğini anlatan bir yazı gönderdim. Konum istediler. Gönderdim. 2 hafta sonra halı saha yaptılar. Şimdi ise o halı sahalardaki çim yetmemiş. Her yere çim ekmişler. Halk plajı yapıyorsunuz tamam ama ne diye habitatı bozarak bunu yapıyorsunuz" diye konuştu.

ÇİM, KUMSALIN İKLİMİNE AYKIRI

Türkiye'nin kuş gözlemcilerinden Alper Tüydeş ise plajda çim yetiştirmenin kumsalın iklimine aykırı olduğunu söyleyerek, "Üstelik artan su kıtlığıyla bu çimleri yeşil tutmak için sulamak da ziyanlık ve gerçekten bu övünülecek bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin biyolojik ve kültürel çeşitliliğinin korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınan biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce, bölgede birçok öğrenci grubuyla uzun yıllardır kuş, kelebek ve doğa gözlemi için eğitim faaliyetleri yaptıklarını belirterek, "Bölgedeki tek sorun tabi ki çimlendirme değil. Sahilin devamındaki sulak alana bırakılan atıklar, sulak alanda hem turizm hem balıkçılık kaynaklı derme çatma yapılar gibi nedenlerle bölgedeki canlı çeşitliliği ciddi tehdit altında. Çimlendirmenin yapıldığı kumul alan ise binlerce yılda oluşan bir yapı" diye konuştu.

ÇİM DOĞAL EKOLOJİYİ ÖLDÜRÜYOR

İnce, kumla birlikte ona uyum sağlayan birçok canlı yaşamının oluştuğunu, o kumula özgü bitki türlerini tercih eden kelebek, kuş ve böcek türlerinin hepsinin bütünsel olarak bir ekosistem oluşturduğunu söyleyerek, "Alana çim serdiğinizde bu kelebek, kuş ve böcek türlerinin yaşam alanı da doğrudan yok edilmiş oluyor. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırı ve elbette kaldırılması gerekiyor. Orada, örneğin bir kırlangıç kelebeği fotoğrafı çekmiştim ama çim serildiği için artık göremiyoruz. Peyzajda çim uygulanan alanda doğal ekolojiyi doğrudan öldürüyoruz" dedi.

'İSTENİRSE KALDIRALIM'

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise çevrecilerin 'kuş cenneti' olarak belirttiği bölgenin o kumsal olmadığını, Köprüçay tarafındaki bu kumsalla hiç ilgisi olmayan bölgenin kuş cenneti olduğunu söyleyerek, "Yan tarafındaki otellere de bir baksınlar, kum tepeleri üzerindeki yapılara ve döşedikleri çimlere de baksınlar. Burası Serik vatandaşı için yapıldı ve hocalarımız gelsin baksınlar, istenirse kaldıralım. Herkesin çok beğendiği bir alan. Kaldırılması gerekiyorsa hep beraber kaldıralım ama burada yıllarca futbol sahaları vardı ve kimse ses çıkarmadı. Onları kaldırdık. Bu çimler de futbol sahalarından kalan çimler. Burada yasaya aykırı bir şey varsa bizim açımızdan önemli değil, kaldırabiliriz. Sahilin arka tarafında vatandaşın yararlanması için düzenleme yapıldı ve tamamen vatandaşımızın o güzelliklerden faydalandığı bir alan. O çimi de fazla gören varsa kaldırabiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

