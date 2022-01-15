Kazada can veren emekli belediye işçisinin cenazesi gözyaşları arasında teslim alındı Şahsın 2 ay önce emekli olduğu ve maaşını çekmek için gün saydığı öğrenildi

Antalya’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden belediye işçisinin cenazesi ailesine teslim edildi. Öte yandan adamın 2 ay önce emekli olduğu ve emekli maaşını almak için gün saydığı öğrenildi.

Kaza, saat 01.05 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Burhanettin Onat Caddesinden Mevlana Caddesi Meydan alt geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilmi Ak (52) kontrolünde bulunan 07 GKY 97 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet metrelerce savrulurken, motosiklet sürücüsü Hilmi Ak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık çalışanları tarafından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerin ardından ailesi tarafından gözyaşları arasında teslim alındı. Öte yandan, Ak’ın Muratapaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden 2 ay önce emekli olduğu ve maaşını çekmek için gün saydığı öğrenildi.

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