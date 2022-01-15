Doktoralı tek uzmanın 'TCG Ufuk'a karakulaklı amblem sevinci 



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de karakulak üzerine doktoralı tek uzman olan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, donanmaya yeni katılan 'TCG Ufuk' gemisinin ambleminde karakulak kullanılmasını, nesli tehlike altındaki türün korunması ve farkındalığı açısından sevinçle karşıladığını belirtti. Dr. İlemin, kulaklarını 20 farklı kas grubuyla kontrol eden karakulakların muazzam işitme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından projelendirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen, Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan 'TCG Ufuk'un ambleminde 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak (caracal caracal) görseli kullanıldı.

Türkiye'de karakulak üzerine doktora tezi bulunan tek uzman olan ve diğer birçok yabani türle ilgili de bilimsel çalışmalar yürüten, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Dr. Yasin İlemin, karakulaklar için 'hayalet kediler' denilebileceğini söyledi. Dr. İlemin, "Aylarca bulunduğu alanda dolaşsanız dahi görmeniz neredeyse imkansıza yakın. Bütün Güneybatı Anadolu'da 2 bin civarında kaldı. Yaşam alanlarını tespit edip, korumaya çalışıyoruz" dedi.

'MUAZZAM İŞİTME YETENEĞİNE SAHİP'

Doktora çalışmaları kapsamında araştırma fırsatı bulduğu bu türün kulaklarının 20 farklı kas grubu ile kontrol edildiğini kaydeden Dr. İlemin, "Muazzam bir işitme yeteneğine sahiptirler. Bu vesileyle Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve HAVELSAN'ın kıymetli personeline ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bilimsel araştırmalarımı bu tür üzerinde yürütürken karakulak ile ilgili böyle bir jest yapılması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

'YABANİ KEDİLER İÇİNDE EN ATİK OLANI'

Yaban kedisi olan karakulakın Afrika, Orta Asya ve Anadolu'nun güneybatısında yaşadığını anlatan Dr. İlemin, "Latince bilimsel ismi 'caracal caracal', Türkçe bir kelimeden köken almış nadir Latince bilimsel isimlerden. 'Siyah kulaklı' anlamına geliyor. Karakulaklar ortalama 1015 kilo ağırlıkta olabiliyorlar. Kulakları çok iyi duyabiliyor, büyük ve arkası simsiyah kulaklarının ucundan sarkan püskülleri sayesinde havadaki ses titreşimlerini ve en uzaktaki sesleri bile algılayabiliyorlar. Ayrıca diğer yabani kedi türleri içinde vücudu en esnek ve atik olanı. Dikey olarak 3 metre sıçrayabiliyor. Yaptığımız araştırmalarda ülkemizdeki karakulakların özellikle keklik gibi kuş türleri ile beslendiğini tespit ettik" dedi.

EYLEM PLANI VE BELGESELİ HAZIRLANIYOR

Ülkedeki karakulakların biyolojileri ve ekolojilerini anlamak için yeni proje başlatılacağını da açıklayan Dr. İlemin, "Karakulakların ekolojilerini ve biyolojilerini anlamak için onları doğada GPS koordinatı kaydeden vericili tasmalarla takip edeceğiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başını çektiği bir AB projesi olan 'Nesli Tehlikedeki Türler Projesi' kapsamında 'Karakulak Tür Eylem Planı' hazırlanacak. Bu projede danışman olacak olmamız beni ayrıca mutlu ediyor. Bu proje sayesinde ülkemizdeki karakulakların ve habitatlarının korunması için kamu ve sivil toplum ortaklığı ile gerekli faaliyetler planlanacak ve uygulanacak. Ayrıca bugünlerde çekimi süren ve yönetmenliğini Ece Soydam'ın yaptığı karakulak belgeseli de türü tanıtacak önemli bir yapım olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-01-15 12:47:47



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