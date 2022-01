MATSO’da “Hızlı Destek Programı” anlatıldı

MATSO ve KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü işbirliği ile mikro ve küçük işletmelere yönelik verilecek olan “Hızlı Destek Programı” bilgilendirme toplantısı MATSO Otogar Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca(KOSGEB) Antalya İl Müdürlüğü işbirliği ile mikro ve küçük işletmelere yönelik verilecek olan “Hızlı Destek Programı” bilgilendirme toplantısı yapıldı. MATSO Otogar Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, yönetim kurulu üyeleri, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim uğur Erkış, üyeler ve kalabalık bir topluluk katıldı.



"Üyelerimizin desteklerden faydalanması için çaba gösteriyoruz"

Toplantının açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, üyelerin desteklerden faydalanması için çaba gösterdiklerini belirterek, seminerin daha fazla üyenin “Hızlı Destek Programı”ndan faydalanmasına katkı sağlayacağını ve destek kapılarının daha fazla açılmasında önemli bir rolü olacağını söyledi. Başkan Güngör, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış’ın üyelerin talepleri ve desteklere ulaşması konusunda daima yardımcı olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti. Güngör, “Hızlı destek programı kapsamında İstihdamı korumak şartıyla her personel için 100 bin TL faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak” dedi.

KOSGEB Antalya İl Müdürü İbrahim Uğur Erkış, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ün MATSO üyelerine faydalı olabilmek adına 7/24 çaba gösterdiğini söyledi. Çalışmaları ve çabalarından dolayı Başkan Güngör’ü tebrik eden Erkış, üyelerin desteklerden yararlanması için bu tür toplantıları gerçekleştirdiğini ve konuyla yakından ilgilendiğini kaydetti.



Hızlı destek kapsamında hedef 8 milyar TL

KOSGEB Antalya İl Müdürü İbrahim Uğur Erkış, kurum olarak çok ciddi bir bütçeyi mikro ve küçük işletmelere hibe olarak vermek için çaba gösterdiklerini belirterek, meslek lisesi, üniversite mezunu gençlere 12 ay iş garantisi veren işletmelere 100 bin TL destek vereceklerini söyledi. Erkış, “Hızlı destek programı kapsamında İstihdamı korumak şartıyla mikro işletmeler için 2, küçük işletmeler için alacağı 5 personele kadar her personel için 100 bin TL faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak” dedi. Programla pandemi döneminde mikro ve küçük işletmelerinde faaliyetlerini sürdürebilmelerinin amaçlandığını ifade eden Erkış, yaklaşık 8 milyar TL’lik bir destek hedeflendiğini vurguladı. Antalya olarak bu desteklerden daha fazla faydalanmasının kent ekonomine ciddi katkı sağlayacağını belirten Erkış, “ destekler şehir olarak pandemi dönemini daha kolay atlatmamıza katkı sağlayacaktır” diye konuştu.



75 bin istihdam hedefliyoruz

Kurum olarak programla 75 bin istihdam hedeflerinin olduğunu vurgulayan Dr. Erkış, “Antalya’da bulunan mikro ve küçük ölçekli işletmelerimizin kapsam içerisinde yer alan her birinin bu programa başvurması ve desteklerden faydalanmasını istiyoruz” dedi.

Müdür Erkış, yaptığı sunumla “Hızlı Destek Proğramı”nı anlattı. Sunum sonunda girişimcilik ve işletme geliştirmeye yönelik verilen destekleri de anlattı. Sunumun ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

Toplantı sonunda MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, “verdiği değerli bilgiler için KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış’a ve toplantıya katılan tüm üyelere ve halka teşekkür etti.

