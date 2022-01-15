228 öğrenci spora yönlendirme testinden geçirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, Korkuteli’ndeki 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik tarama testleri Recep Gürbüz Spor Salonu'nda yapıldı.

Projede 228 öğrenci, boykilo ölçümü, uzunluğu, esneklik , sıçrama , geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti , 20 metre sürat ve çeviklik olmak üzere 8 istasyonda teste tabi tutuldu. Öğrenciler daha sonra koordinasyon testi ve mekik koşularındaki yeteneklerini gösterdiler.

Korkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Tunç, bu projeyle okullarda sportif yetenek taraması yapılarak, tarama sonucunda yetenekli gençlerin spora yönlendirileceğini aktardı.

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