Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında FT Antalyaspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını 00 eşiklikle tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Poli’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fredy’nin yerden şutu kaleci Berke'de kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik’in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Güray Vural’ın şutu yan ağlarda kaldı.

23. dakikada Ghacha’nın ortasında ceza sahası sol çaprazdan Güray Vural’ın gelişine vuruşunu kaleci Berke güçlükle kurtardı.

43. dakikada Doğukan Sinik’in sol kanattan penaltı noktasına ortasında Bünyamin Balcı’nın şutu defansa çarparak taca çıktı.



Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Bahattin Duran x, Ekrem Kan x

FT Antalyaspor: Boffin x, Güray Vural x, Naldo xx, Kudriashov x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Poli x, Fredy x, Doğukan Sinik x, Ghacha x, Wright x

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Milosevic, Mukairu, Admir Mehmedi, Crivelli, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Min Jae x, Serdar Aziz x, Osayi x, Ferdi Kadıoğlu x, Zajc x, Sosa x, Mesut Özil x, İrfan Can Kahveci x, Rossi x, Serdar Dursun x

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Bartu Kulbilge, Meyer, Pelkas, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Nazım Sangare, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak

Sarı kart: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

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