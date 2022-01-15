Groenendijk: ”2 puan kaybettik" Alfons Francıscus Groenendıjk: "Faul olmayan pozisyondan gelen topla golü yedik, iki puana mal oldu"

FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Francıscus Groenendıjk, faul olmayan pozisyondan yedikleri golle 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Süper Lig’in 21. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendıjk, Ahmet Çalık’ın vefatından çok üzgün olduklarını belirterek Konyaspor ve spor camiasına baş sağlığı diledi.

Puanla tanıştıkları için mutlu olduklarını dile getiren Groenendıjk, ”3 puan istedik ama 1 puan aldık. Daha çok fırsat bulan, pozisyon bulan, istekli olan taraf bizdik. Taraftarımız çok iyiydi, desteğiyle bizi ateşledi. Son haftalarda kötü sonuç almamıza rağmen bize destek oldular. Kötü sonuçlara rağmen bizi desteklemeleri önemliydi. Faul olmayan pozisyondan gelen topla golü yedik. İki puana mal oldu” diye konuştu.



Hakemi kararlarından dolayı eleştiren Groenendıjk, “ İnşallah bu hakemle bir daha maçlarımızda kendisiyle görüşmeyiz. Rizespor maçına hazırlanacağız. O maçı kazanacağımızı biliyorum. Rize’yi yenmemiz gereken bir rakip. Paniğe gerek yok, iyi oynuyoruz iyi mücadele ediyoruz. Önümüzdeki maçlardan amaçladığımız puanları toplayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Groenendıjk, hücum gücüne etki edecek birkaç oyuncu transfer edeceklerini belirti.

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