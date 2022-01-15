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Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından


İsmail Kartal: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık
Groenendjik: 3 puan istedik, 1 puan aldıkSüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendjik mücadeleyi değerlendirdi.
KARTAL: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ilk 25-30 dakikasına iyi başladıklarını belirterek, "Disiplinli oynadık. Sonrasında Antalyaspor maça ortak oldu" dedi.
Maçta iki takımın da iyi mücadele ortaya koyduğunu ifade eden İsmail Kartal, "Maalesef ikinci yarıya iyi başlayamadık. Antalya üzerimize geldi. Değişikliklerden sonra oyuna ortak olduk. Sonrasında oyunun bazı bölümlerinde üstünlüğü ele geçirdik. Ardından gol geldi. Kalecinin sakatlanması nedeniyle zorunlu değişiklikler yaptık" diye konuştu.
Antalya'ya kazanmaya geldiklerini, her zaman ve her yerde sahaya kazanmak için çıktıklarını sözlerine ekleyen İsmail Kartal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Maalesef bugün kazanamadık. Pas oranında rakipten çok fazla üstündük. Hücum alanında çok üretken değildik. Bu tarafımız eksikti. İyi olan tarafımız ise savunma ve disiplinli oluşumuzdu. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 3 puanı çok istiyorduk olmadı. Rakip takımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Herkes bilsin ki biz iyi yolda olacağız. Aramıza katılacak oyuncularla daha güçlü, daha iyi sonuçlar alacak Fenerbahçe olacağına inanıyorum."
Kartal, maçta sakatlanan kaleci Berke Özer'in durumunun henüz belli olmadığını, yarın çekilecek MR sonucunda durumunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi
"HÜCUM BÖLGESİNDE ÜRETKEN DEĞİLİZ"
Kaleye çekilen suçların azlığı yönündeki bir soruya ise Kartal, "Oyuncular sakatlık ve hastalıktan sonra tam hazır değiller. Sonradan oyuna girenler de ellerinden geleni yaptılar. Evet, hücum bölgesinde üretken değiliz. Daha iyi orta yapacak oyunculara ihtiyaç var. Ufak ufak hem fizik, hem savunma organizasyonu olarak Fenerbahçe'yi istediğimiz yere getireceğiz" dedi.
Takımdaki sorunun ne olduğu yönündeki soruya ise İsmail Kartal net yanıt verdi:
"Fenerbahçe olarak 3 kulvarda mücadele ediyoruz. Bu takımın o kadar da içi boş değil. Burada güçlü ve kaliteli oyuncular var. Belki ufak tefek aksaklıklar var. Bunu saklamıyoruz. Bunları düzeltmek bizim işimiz. Zamana ihtiyaç var. Medya, taraftar sabırlı olmalı. Takımı en iyi şekilde düzelteceğimize inanıyorum."
"Genel performanstan memnun musunuz? 6 aylık mı, uzun soluklu mu göreve geldiniz?" şeklindeki soruya ise Kartal, "Ben Fenerbahçe'de bana ihtiyaç duyduğu her zaman elimden geleni yaptım. Boş kağıda imza attım. Biz takıma odaklandık. Takımı en iyi şekilde toparlamak, başarılı sonuçlar almak için çalışıyoruz. Görevimin süreci ile ilgili konular yönetimin sorumluluğunda. 5-6 oyuncumuz müthiş performans gösteriyor. Bazıları da düşük olabilir ama son zamanlarda iyi sonuçlar gelmediği için bazı maçlarda demoralize oldular. Oyuncuların psikolojik olarak motivasyonlarını, özgüvenlerini yükseltmek, fizik ve oyun felsefesi olarak onları dizayn etmeye çalışıyorum. Bunları başarmak istiyorum. 3 kupada mücadele ediyoruz. Hangisini alırız bilmiyorum" dedi.
"Transfer gerekli mi?" sorusuna ise Kartal, "Bugünkü tabloda bu takıma takviye lazım. Eksiklerimiz de var. Onlar da döndüğünde fazlalık olacak. Başkanla konuşacağız."
GROENENDJİK: 3 PUAN İSTEDİK, 1 PUAN ALDIK
Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Franciscus Groenendjik ise Ahmet Çalık'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek konuşmasına başladı.
Zorlu maçta 1-0 geriye düştükten sonra puanla tanışabildiklerini ifade eden Groenendjik, "3 puan istedik, 1 puan aldık. Daha çok istekli olan taraf Antalyaspordu. Taraftarımız müthişti. Son haftalarda aldığımız kötü sonuçlara rağmen taraftarın desteklemesi bizim açımızdan önemliydi. Faul olmayan pozisyondan gelen topla golü yedik. Bu bizim 2 puanımıza mal oldu. Bu hakem, yıl başından beri 3 kezdir aleyhimize kararlar alıyor. Katar'daki kupa maçında, ligdeki Göztepe maçının kadrosunda da bu hakem vardı. Bugün de aynı hakem vardı. Aleyhimize yanlış kararlar veriyor. Umarım bundan sonraki maçlarımızda onu görmeyiz. Haftaya Rize'ye gidiyoruz. Yenmemiz gereken bir takım. Paniğe gerek yok. İyi oynuyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Böyle giderse amaçladığımız puanları toplayacağımızı düşünüyorum" dedi.
Bir soru üzerine Groenendjik, hücum gücüne etki edecek birkaç oyuncuya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ
-İsmail Kartal'ın açıklamaları
-Alfons Franciscus Groenendjik'in açıklamaları 
 DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2022-01-15 22:40:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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