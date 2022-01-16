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Antalyalı üreticilerin davullu zurnalı 16 saatlik don nöbeti Nöbet hazırlığı sabah saatlerinde odunların kırılıp seralara taşınmasıyla başlıyor Gece yarısından itibaren üreticiler bir araya gelip seralarda ısının düşmesini bekliyor 2 derecede yakılan sobalar sabaha kadar sönmüyor

İHA

Antalyalı üreticilerin davullu zurnalı 16 saatlik don nöbeti Nöbet hazırlığı sabah saatlerinde odunların kırılıp seralara taşınmasıyla başlıyor Gece yarısından itibaren üreticiler bir araya gelip seralarda ısının düşmesini bekliyor 2 derecede yakılan sobalar sabaha kadar sönmüyor

Antalya’nın Kumluca İlçesine bağlı Karacaören Mahallesi Soğucaksu Mevkiindeki örtü altı sebze üreticileri, 16 saat gibi uzun don nöbetini davullu zurnalı eğlence ile geçiriyor. Hem zurna çalıp hem de serasında don nöbeti tutan üreticilerden Mehmet Göven, zamanın başka şekilde geçmediğini belirterek, “Elimizde zurnamız çalıyoruz, eğleniyoruz. Başka türlü vakit geçmiyor” dedi.
Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Soğucaksu Mevkiindeki örtü altı sebze üreticileri ürünlerini don vurmaması için yaklaşık 16 saat don nöbeti tutuyor. Akşam saatlerinde havanın kararması ile başlayan don nöbeti sabah güneşin doğuşu olan 08.30’a kadar devam ediyor. Yaklaşık 16 saat gibi uzun süre don nöbeti tutan üreticiler, bu uzun süreyi geçirebilmek için komşu üreticilerini seralarında ziyaret ediyor. Mahallede Zurna çalan Mehmet Göven ve Davulcu Soner Kırdal’ın ritmine eşlik eden üreticiler hep birlikte oynayarak don nöbetini eğlenceli hale getiriyor. Çiftçiler, gün içerisinde odunları sobalara göre kesip, seraların içinde biriktiriyorlar. Akşam olup don başlayınca sobaları ateşliyorlar.

“Odunlarımızı gün içerisinde hazırlıyoruz”
Domates üreticisi Şaban Kaan Çetiner, “Odunlarımızı gün içinde hazırlıyoruz. Gece kolaylık oluyor. Dereceler 2 ye düşünce yakıyoruz. 0 a düşünce sobaları yarsak seraların ısısını yükseltmek zor oluyor” dedi.

“810 saat don nöbeti”
En az 8 saat don nöbeti tuttuklarını belirten salatalık üreticisi Mehmet Çetiner, “Günüz odunlarımızı kesip, parçalayıp seraların içinde biriktiriyoruz. Akşam olunca da seralarımızdaki sobalarımızı yakıyoruz. Dereceler 2’ye düşünce yakıyoruz. Çünkü 0 dereceye düşerse ısıyı yükseltmek zor oluyor. Gece saat 12.00’ de yakarsak sabaha kadar en az 8 10 saat don nöbeti tutuyoruz” diye konuştu.

“Eğleniyoruz”
Eğlenerek don nöbeti tuttuklarını söyleyen üretici Şafak Uysal, “Gece boyunca 16 saat don nöbeti tutuyoruz. Seralardaki odun sobalarını tek tek dolaşıyoruz. Don nöbeti tutuyoruz sabaha kadar. Mahallemizde davul zurna çalan arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte sera, sera dolaşıyoruz. Komşularımızı ziyaret ediyoruz. Eğleniyoruz. Eğlenecek bir şeyler buluyoruz sabah kadar. Vakit böyle geçiyor” şeklinde konuştu.

“Zurnalı eğlence”
Kabak Üreticisi olup aynı zamanda zurna çalan Mehmet Göven, “4 dönüm kabak seram var. Havalar soğuk. Don olayı var. 16 saat gibi uzun bir süre don nöbeti tutuyoruz. Arkadaşlarla birlikte elimizde zurnamı kabak ve biber seralarını gezip dolaşıyoruz hem nöbet tutup hem eğleniyoruz. Başka türlü vakit geçmiyor. 16 saat kolay değil, uzun bir süre” ifadelerini kullandı.

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