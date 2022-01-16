Varsak-Müze raylı sistem hattı 892 bin yolcuyu taşıdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında hizmete giren VarsakMüze arasındaki yeni hat 1 Kasım31 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 892 bin yolcu taşıdı. 25 Ekim tarihinde yolcu taşımaya başlayan VarsakMüze arasındaki yeni hat Antalyalıların yeni ulaşım tercihi oldu.



“İki ayda 892 bin yolcu taşıdı”

Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım ağına güç kazandıran Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Müze ile şehir merkezine bağlayan VarsakMüze hattı ile kesintisiz ulaşım sağlanıyor. 25Ekim1 Kasım tarihleri arasında vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veren yeni hat, 1 Kasım 31 Aralık tarihleri arasında 892 bin yolcu taşıdı.



“Günlük 16 bin kişi”

Hafta içi günlük ortalama 16 bin kişi raylı sistemi tercih ediyor. Raylı sistem; Atatürk Durağı, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze Durağı arasındaki güzergahında seferlerine devam ediyor.

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