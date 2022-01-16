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Operasyonda yakalanan suç makinesi jandarmaya ateş açtı, silah şans eseri ateş almadı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birçok suç kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan şahsın saklandığı ikameti belirleyen Jandarma ekipleri, bahse konu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüpheli, jandarmaya karşı 2 el ateş açmaya çalıştı. Silah, şans eseri ateş almazken ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Operasyonda yakalanan suç makinesi jandarmaya ateş açtı, silah şans eseri ateş almadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde birçok suç kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan şahsın saklandığı ikameti belirleyen Jandarma ekipleri, bahse konu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüpheli, jandarmaya karşı 2 el ateş açmaya çalıştı. Silah, şans eseri ateş almazken ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Manavgat ilçesi, Sarılar Mahallesinde ateşli silahla kasten yaralama olayı şüphelisi olarak aranan ve hakkında; alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçlarından yakalama kararı bulunan H.E. isimli şahıs, saklandığı adreste Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 Ocak Cumartesi günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli H.E. elinde bulunan silah ile kaçma teşebbüsünde bulundu. Jandarma personelinin dur ihtarına uymayarak kaçarken iki kez ateş açmaya çalışan şüphelinin silahı şans eseri ateş almadı. Şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen suça konu tabanca ve 6 adet 9x19 milimetre fişek bulunan şarjöre el konuldu. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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