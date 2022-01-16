Jandarmadan Tekel markette kumara suçüstü Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tekel markette kumar oynandığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Tekel bayiinde iskambil kağıdı ile kumar oyununda kullanılan 900 TL nakit para ele geçirilirken, 4 kişiye 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesinde M.S. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı Tekel Markette kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekel Markette gerçekleştirdiği operasyonda T.K., B.A., B.Y.,G.D. isimli şahısların tekel market içerisinde kumar oynadıklarını belirlerken, kumar oynanan iskambil kağıdı ile kumar oyununda kullanılan 900 TL nakit para ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda iş yeri sahibi M.S. hakkında ‘Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak’ suçundan işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahıs hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden 1.819 TL’den toplam 7.276 TL (idari para cezası uygulandı.

Ayrıca market içerisinde alkollü içecek içtikleri tespit edilen 2 şahıs hakkında da Emre Aykırı Davranış ihlali nedeniyle 581 TL tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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