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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Kaş'ta etkinliklerle anıldı

İHA

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Kaş'ta etkinliklerle anıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve arkadaşlarının anısına etkinlik gerçekleştirildi. Birinci Dünya Savaşı'nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının 9 Ocak 1917'de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree'yi batırmasının 105'inci yılı dolayısıyla anma etkinliği icra edildi.
Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin desteğiyle Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı'nın bulunduğu Bayındır mevkisindeki Dostluk ve Barış Parkı'nda anma töreni düzenlendi.
Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, “Bize bugün düşen en büyük vazife onların bu kahramanlıklarını anmak, yüceltmek ve gençlerimizle birlikte gelecek nesillere taşımaktır. Bu büyük millet tarihi boyunca hiçbir zaman esaret altına girmemiş, kahramanlarını yad ederek, onlardan ders çıkarak, geleceğe emin adımlarla ilerlemiştir. Bu kahraman millet, ecdadından aldığı o güçle bugün daha ileri bir noktada, gelecekte de daha ileri bir seviyede olacaktır.” dedi.
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da “Kahramanlarımız Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil ve arkadaşlarını, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kaş Belediye meclisinde 9 Ocak tarihini, “Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anma günü” olarak belirledik. Her yıl bu faaliyetimize devam ediyoruz. Halkımızın tarihi sahiplenmesi, geçmişe olan saygısı ve şükran duygularını ifade etmek amacıyla da “Kaş’ın Kahramanları Anıtı”nı yapmayı kararlaştırdık. Bununla ilgili bir çalışma başlattık, bu çalışmayı ulusal düzeyde bir yarışmayla yaptık. Uygulayacağımız anıtı yakın zamanda yapmaya başlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında, 60 komando marşlar eşliğinde tören alanından Bayındır Mahallesi’ne saygı yürüyüşü yaptı. Burada, protokol, Orman Genel Müdürlüğünün eko turizme kazandırdığı Topçu Yolu’nu kurdela keserek açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünün katılımcıları, 60 kekliği doğayla buluşturdu.
Katılımcılar, Kaş Limanı'ndaki çekek yerinde, şehitler ve kahramanlar adına denize saygı çelengi bıraktı.
Etkinliğe, Antalya Deniz Komutan Vekili Deniz Kıdemli Albay Necati Koray Salar, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım, AKSAN üyeleri, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, “Ben Bir Türk Zabitiyim” kitabının yazarı Mustafa Aydemir de katıldı.

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