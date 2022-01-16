5'inci kattan düştü, yaşam savaşı veriyor; o anlar kamerada (2)

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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KURTARILAMADI

Antalya'da 5'inci kattaki dairelerinin balkonundan düşen Yakup E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yakup E.'nin cenazesi, morga götürüldü.DHA-Gündem Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-01-16 17:35:24



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