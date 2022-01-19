Kanlı Nigar, Antalyalı sanatseverlerle buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanlı Nigar, Antalyalı sanatseverlerle buluşacak

İHA

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli eserlerinden biri olan 'Kanlı Nigar' müzikalinin prömiyerini Cem İdiz'in besteleri ile 22 Ocak Cumartesi saat: 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Antalyalı sanatseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Kanlı Nigar, Antalyalı sanatseverlerle buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun önemli eserlerinden biri olan ‘Kanlı Nigar’ müzikalinin prömiyerini Cem İdiz’in besteleri ile 22 Ocak Cumartesi saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde Antalyalı sanatseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor.
Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.
Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlanıyor. Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.
İki perde olarak sahnelenecek eserin prömiyerinde ‘Kanlı Nigar’ rolünü Semiha D. Boran, ‘Hamdi’ rolünü Ümit B. Tekinay, ‘Haydar’ rolünü Taner Ölçen, ‘Şetaret’ rolünü Tuğba Kubilay, ‘Letafet’ rolünü Serap Demirhan Işık, ‘Hüsrev’ rolünü Baha İşler, ‘Rumelili’ rolünü Ercan H. Uğur, ‘Laz’ rolünü Zafer İşgören, ‘Acem’ rolünü Baturalp Bilgili, ‘Ülfet’ rolünü Selin Telek, ‘Nefaset’ rolünü Gülçin Gültekin, ‘Mahallenin Meraklısı’ rolünü Pınar Tekol, ‘Naci’ rolünü Mustafa Özşamlı, ‘İhtiyar’ rolünü ise Emre Aytekin canlandıracak.
Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen ve 25 Ocak Salı saat: 20.00’de tekrar sahnelenecek eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyin pili ameliyatıyla 15 yıldır yaşadığı şiddetli titremelerden kurtuldu
YEREL HABERLER Beyin pili ameliyatıyla 15 yıldır yaşadığı şiddetli ...
Barista kursu 24 Ocak’ta başlıyor
YEREL HABERLER Barista kursu 24 Ocak’ta başlıyor
Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık bilgisayar çaldılar, köşeye sıkışınca araçlarını bırakıp kaçtılar Polis takibi sırasında yaptıkları kaza bile hırsızları durduramadı Kaza sonrası kaçmaya devam ettiler köşeye sıkışınca aracı bırakıp kaçtılar Çalışır halde bıraktıkları araçtan inip makilik alanda izlerini kaybettiren biri kadın 3 şüpheliyi, polis her yerde arıyor
YEREL HABERLER Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık bilgisayar ...
Halı sahalarda ’Para verdim kaleye geçmem’ diyenler önce onu arıyor Hayatını halı sahalarda kiralık kalecilik yaparak kazanıyor Çıktığı maç başına 100 TL alıyor, mesleği görenleri şaşkına çeviriyor İyi performansta pirim alıyor, kötü performansta cebi boş dönüyor
YEREL HABERLER Halı sahalarda ’Para verdim kaleye geçmem’ diyenler ...
Akü hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Akü hırsızları tutuklandı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ...
Derme çatma evde kötü koşullar altında yaşayan yaşlı adama büyükşehir sahip çıktı
YEREL HABERLER Derme çatma evde kötü koşullar altında yaşayan yaşlı ...
Dünyaca ünlü sahile 750 kilometre uzaklıktan öğrenci eli İstanbul’dan Antalya’ya gelen 11 öğrenci Konyaaltı sahilinde çöp topladı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahile 750 kilometre uzaklıktan öğrenci ...
Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda kalan vatandaşlara Akseki belediyesi çeşitli ikramlarda bulundu
YEREL HABERLER Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda kalan ...
Antalya'da 474 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 474 adet sikke ele geçirildi
Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı Alacabel’de görüş mesafesi sıfıra kadar düştü
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı Alacabel’de ...
Antalya OSB Başkanı Bahar: “Şeker özel sektörde yüzde 70 oranında daha pahalı”
YEREL HABERLER Antalya OSB Başkanı Bahar: “Şeker özel sektörde yüzde ...
Kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu kadın Alanya'da defnedildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu kadın Alanya'da ...
Alanya Belediyesi personeline iş güvenliği ve sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi personeline iş güvenliği ve sağlığı ...
Alanya’da öğretmenlere ‘müze’ eğitimi
YEREL HABERLER Alanya’da öğretmenlere ‘müze’ eğitimi
Karavan festivali hafta sonu kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Karavan festivali hafta sonu kapılarını açıyor
Antalya’da engelli kızından 3 gündür haber alamayan gözü yaşlı anne: “Ciğerim yanıyor” Serik ilçesinde engelli kızdan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Antalya’da engelli kızından 3 gündür haber alamayan ...
Emekli polise hırsız şoku Emekli polisin içerisinde ruhsatlı tabanca ve banka kartlarının bulunduğu çantası, aracından çalındı Çanta, devriye gezen polis ekipleri tarafından metruk bir evde içi boş olarak bulundu
YEREL HABERLER Emekli polise hırsız şoku Emekli polisin içerisinde ...
Antalya'da suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
Antalya’da suç örgütüne yapılan operasyon: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya’da suç örgütüne yapılan operasyon: 7 ...
Alanya Belediyesi’nden yeni proje: “Mutfak Mirası Sofrası”
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden yeni proje: “Mutfak Mirası ...
Serik'te vatandaşlardan Boğazkent Halk Plajında yapılan çim çalışmalarına destek
YEREL HABERLER Serik'te vatandaşlardan Boğazkent Halk Plajında ...
Oba yeni parkına kavuşuyor
YEREL HABERLER Oba yeni parkına kavuşuyor
WinterLeague Convention, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER WinterLeague Convention, Antalya'da başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.