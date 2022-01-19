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Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık bilgisayar çaldılar, köşeye sıkışınca araçlarını bırakıp kaçtılar Polis takibi sırasında yaptıkları kaza bile hırsızları durduramadı Kaza sonrası kaçmaya devam ettiler köşeye sıkışınca aracı bırakıp kaçtılar Çalışır halde bıraktıkları araçtan inip makilik alanda izlerini kaybettiren biri kadın 3 şüpheliyi, polis her yerde arıyor

İHA

Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık bilgisayar çaldılar, köşeye sıkışınca araçlarını bırakıp kaçtılar Polis takibi sırasında yaptıkları kaza bile hırsızları durduramadı Kaza sonrası kaçmaya devam ettiler köşeye sıkışınca aracı bırakıp kaçtılar Çalışır halde bıraktıkları araçtan inip makilik alanda izlerini kaybettiren biri kadın 3 şüpheliyi, polis her yerde arıyor

Antalya’da bir aracın ön camını kırarak içerisinden yaklaşık 30 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar çalan biri kadın 3 şüpheli, polisi peşinde yaklaşık yarım saat sürükledi. Kovalamaca esnasında bir ticari taksiye de çarpan şüpheliler, köşeye sıkışınca araçlarını çalışır vaziyette bırakıp çaldıkları laptopu da yanlarına alarak izlerini kaybettirdi.
Polisi alarma geçiren kovalamaca Aksu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde park halindeki bir aracın camını kırarak içerisinden laptop çalan şüpheliler, 03 ADA 340 plakalı hafif ticari araca binerek olay yerinden ayrıldı. Durumun polise bildirilmesinin ardından çevrede araştırma yapan ekipler, Muratpaşa sınırları içerisinde denk geldikleri aracı durdurmak istedi. İçerisinde biri kadın 3 şüphelinin bulunduğu araçtakiler, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Kaçarken taksiye çarptılar
Muratpaşa ve Aksu ilçe sınırları içerisinde cadde ve sokak aralarına giren araç, çok sayıda polis ekibinden peşinden sürükledi. Araç, yol kenarında bekleme haldeki bir ticari taksiye de çarptı. Kaçmaya devam eden araçtakiler, son olarak Altıntaş Mahallesi Karaarslan Caddesi üzerinde köşeye sıkıştı. Şüpheliler, çalışır vaziyette bıraktıkları araçtan inip makilik alana kaçarak izlerini kaybettirdi.

“Yanımdan geçerken arabama vurdu”
Şüphelilerin kaçarken aracına çarptığı taksici Tufan Baran, “Burada bekliyordum. Aracın birisinin arkasında 56 ekip vardı. Polis kovaladığı sırada yanımızdan geçerken aracıma vurdu. Arabada yolcu da vardı. Aracımda maddi hasar oluştu” dedi.

Laptopu yanlarında götürmüşler
Polis, makilik alanda şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Araçta yapılan aramada çalındığı ileri sürülen laptopa rastlanmazken, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin de incelediği araçta, plakadaki 3 rakamını daha önce bantla 8’e çevrildiği de anlaşıldı. Şüphelilerden kadın olanının ise kaçarken yere düşürdüğü tüylü hırka dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından araç, polis otoparkına çekildi.
Ekiplerin, şüphelileri bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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