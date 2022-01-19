Karla kaplı Türkiye'ye inat Antalya'da deniz keyfi Hava sıcaklığı 7 derece olan kentte soğuk tanımayan turistler denize girdi

Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düşerken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sessizliğe büründü. Soğuk havaya rağmen birkaç turistin denize girdiği görüldü.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava turizm kenti Antalya’da da etkisini gösteriyor. Etrafındaki dağlar karla kaplı olduğu kentte, termometreler gündüz 7 dereceyi gösterdi. Kentte rüzgar da etkili olunca hissedilen sıcaklık düştü. Hafta içi ve sonu binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ıssızlaştı. Rüzgarın etkili olduğu sahilde kaban, mont giyip bere takan kişilerin yürüyüş yaptığı görüldü. Soğuk havaya karşı birkaç turistin ise Akdeniz’in mavi sularında kulaç attığı ve dalgakıran önünde güneşlendiği görüldü.



Soğuk havada kulaç attı

Ukrayna’dan gelen Maksim Dzyatko da soğuk havada denize girdi. Dzyatko, Ukrayna’nın daha soğuk olduğunu belirterek, “Dışarısı soğuk olsa da su sıcak. Biraz yüzdüm. Dışarı çıkınca üşüyorsunuz” dedi.



"Nemli hava üşütüyor"

Sahilde yürüyüşe çıkan Mehmet Fatih Barut, ”Her yerin kar ve buz olmasına rağmen ocak ayında Antalya biraz iyi. Zaman zaman sıcaklık baya yükselse de bugün düşük 45 derece oluyor. Yürüyüş yapıyorum rüzgar da olduğu için sıkı giyinmek lazım. Antalya’nın havası biraz nemli olduğu için üşütüyor” diye konuştu.

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